Frau fürchtet sich wegen GIS-Rückstand vor Haft

Auch die Angst vor Delogierung steigt

Bohrn-Mena ist besorgt: „Es ist schon jetzt dramatisch, dabei stehen wir bei der Teuerung wohl erst am Anfang und vor einem harten Winter“, befürchtet sie, dass die Sorgen in der Bevölkerung in soziale Unruhen umschlagen könnten. „Die Menschen, die uns schreiben, sind auch wütend. Mieterhöhungen, Betriebskostenabrechnungen, explodierende Energiepreise und steigende Kosten für Lebensmittel setzen ihnen massiv zu. Auch die Angst vor einer drohenden Delogierung steigt.“