Heftige Auffahrunfälle sorgten für Verletzte

20-Jähriger übersah stehende Pkw

In Brixlegg kam es gegen 12.30 Uhr zu einem heftigen Auffahrunfall. Eine 61-jährige Pkw-Lenkerin hielt vor einem Zebrastreifen ihr Fahrzeug an, um Fußgänger die Straße überqueren zu lassen. Eine hinter ihr kommende 20-jährige Einheimische hielt ebenso an. Wohl zu spät bemerkt dürfte das ein drittes Fahrzeug haben, in dem ein 20-jähriger Österreicher saß. Dieser prallte frontal gegen das Heck der 20-jährigen, wodurch auch der Pkw der 61-Jährigen zu Schaden kam. Die 21-Jährige wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein Alkomattest bei allen Beteiligten verlief negativ.