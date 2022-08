Kipferl als Luxusartikel? Bäcker sind unter Druck

Die enorm gestiegenen Preise für Strom, Gas und Sprit bereiten den heimischen Bäckern zusehends Probleme. Und das bekommen vor allem jene Abnehmer in Handel und Gastronomie zu spüren, die kleinere Mengen an Brot und Gebäck ordern - letztendlich sind die Leidtragenden aber die Kunden. Von halb leeren Brotregalen in einem Supermarkt in Karlstetten im Bezirk St. Pölten berichtete der ORF.