Zweieinhalb Stunden Verzögerung in den Süden

Nachdem es bereits vergangene Woche zu einem massiven Stau auf der A10 gekommen ist, die „Krone“ hat berichtet, brauchen die Urlauber auf den Straßen auch am Samstag starke Nerven. Zweieinhalb Stunden länger dauert die Reise Richtung Villach am Samstagvormittag. Erst am Nachmittag soll sich die Lage etwas entspannen.