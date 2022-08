Wurzelstock prallte bei Holzarbeiten auf Tiroler

In Innsbrucker Klinik geflogen

„Kollegen, welche den Unfall beobachtet hatten, leisteten sofort Erste Hilfe und setzten den Notruf ab“, heißt es seitens der Polizei. Der Mann wurde nach Erstversorgung an der Unfallstelle mittels Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen.