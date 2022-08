Vermisster Tourist: Suchaktion startet erneut

In Bad Hofgastein wird seit dem vergangenen Wochenende ein 65-jähriger Urlauber aus Tschechien vermisst. Eine Suchaktion mit Wasserrettern, Bergrettern, Feuerwehrleuten und Polizisten hat kein Ergebnis gebracht. Die Wasserrettung Gastein und Schwarzach startet am Freitag um 18 Uhr erneut eine Suchaktion, und zwar an der Gasteiner Ache und an der Salzach bis zum Kraftwerk Schwarzach, wie die Salzburger Wasserrettung informierte.