Experten für Tempo 80: „Das kann Leben retten!

Mehr als zwei Drittel der tödlichen Autounfälle passieren auf Freilandstraßen. Häufigste Ursache ist zu hohe Geschwindigkeit. Allein in Niederösterreich starben in den vergangenen drei Jahren bei Unfällen auf Freilandstraßen 194 Menschen. „Das sind 68,6 Prozent, also mehr als zwei Drittel aller Verkehrstoten im Land“, weiß VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Zudem wurden knapp 8500 Personen verletzt.