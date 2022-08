Verseuchte Software in Apples App Store entdeckt

Die Untersuchung von „Privacy1St“ förderte im App Store sieben Accounts zutage, die alle dem gleichen Entwickler zugeschrieben werden. Dieser ist in China ansässig - und verstößt mit seinen Anwendungen, darunter ein beliebter PDF-Betrachter, in mehrfacher Hinsicht gegen Apples Nutzungsbedingungen. Wohl wichtigstes Problem an seinen Apps: Diese sind mit einem Kommando-Server verbunden, von dem auf Befehl Schadcode nachgeladen werden kann.