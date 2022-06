App Store: Warnung vor Zwangsöffnung durch EU

Mikko Hyppönen, Chef der finnischen Sicherheitsfirma WithSecure, warnt eindringlich vor der geplanten Zwangsöffnung von Apples App Store durch die EU. Die Verbreitung von Software für Smartphones über streng kontrollierte App-Stores bei Apple und mit Einschränkungen auch bei Google sei die größte Sicherheitsverbesserung der vergangenen 15 Jahre, zeigt sich der Experte überzeugt. „Mir gefällt nicht, was die EU hier plant“, so Hyppönen am Mittwoch in Helsinki.