Banking-Trojaner „SharkBot“ lauerte im Play Store

„SharkBot“ kann Konten seiner Opfer leer räumen

Die bisher wenig bekannte Banking-Malware hat einen besonderen Trick auf Lager, berichtet „Bleeping Computer“. Sie ist in der Lage, dem System Berührungen und Tastatureingaben vorzugaukeln und sich so bei Banking-Apps anzumelden, um automatisch Geld an die unbekannten Hinterleute der Kampagne zu überweisen.