Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Tyson ist ein einjähriger stürmischer Staffordshire Terrier-Rüde. Er ist sehr menschenfreundlich und auch mit Hündinnen gut verträglich, bei Rüden entscheidet die Sympathie. Tyson hat in einer Wohnung gelebt, ist stubenrein und kennt die Grundkommandos. Leider muss der Rüde noch das Gehen an der Leine lernen. Tyson sucht deshalb Besitzer mit viel Kraft und einem ruhigen Zuhause. Tyson leidet zudem an mittelgradiger HD und erhält Schmerzmittel. Interessenten können sich telefonisch unter 01/699 24 50 melden oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at