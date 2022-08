Katze am Sims: Amtstierärztin ließ Wohnung öffnen

Die Feuerwehr und die erneut verständigte Polizei hätten anfangs nichts mehr unternehmen wollen, erinnert sich auch Kollegin Andrea Specht. Claudia Pollat erklärt „In Fällen wie diesem, wo Gefahr in Verzug ist, muss der diensthabende Amtstierarzt unverzüglich kontaktiert werden. Das habe ich dem Beamten erklärt. Was mich schon sehr traurig gestimmt hat, war die Aussage des Polizisten, er persönlich würde wegen einer Katze nicht die Wohnung öffnen lassen. Es sei ja kein Mensch in Gefahr.“ Doch die letztendlich verständigte diensthabende Mistelbacher Amtstierärztin gab die Anweisung, die Wohnung öffnen zu lassen, um das Tier zu bergen.