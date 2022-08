Schlimmer Massensturz bei der Burgos-Rundfahrt: Gut 500 Meter vor dem Ziel der 2. Etappe in Villadiego hat der an 3. Stelle gelegene Niederländer David Dekker durch eine Bodenwelle die Kontrolle über sein Rennrad verloren - und so das Drama ausgelöst! Etliche weitere Fahrer wurden bei hohem Tempo durch den Sturz mitgerissen und teilweise gegen die Barrieren geschleudert. Dekkers Jumbo-Visma-Teamkollege Timo Roosen gewann die Etappe.