Linzer Zahnarzt (60) wegen Kinderpornos verurteilt

Der Zahnarzt, der bereits im August 2021 wegen Drogenweitergabe an Minderjährige zu fünf Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe verurteilt worden war, hat am Mittwoch in Linz noch zusätzlich fünf Monate bedingt ausgefasst. Der inzwischen 60-Jährige habe laut Staatsanwalt eine „Riesensammlung“ an Kinderpornos besessen. In seiner Praxis hat er außerdem Mitarbeiterinnen heimlich beim Umziehen gefilmt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.