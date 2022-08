„Angeknackst“ | Schnauze voll

Schnauze voll. Über „Krone“-Postler Michael Jeannée hat jeder seine Meinung. Die einen lieben ihn und lesen ihn jeden Tag, die anderen hassen ihn - und viele von ihnen lesen ihn trotzdem jeden Tag. Und andere finden ihn manchmal gut, manchmal nicht. Seine heutige „Post“ sollte man jedenfalls gelesen haben. Er palavert über die Gerüchteküche in Sachen Nehammer. Jeannée schreibt: „Ham S’ scho ghört? Also der Nehammer, so ein Gerücht, soll… Soll was? Soll die Schnauze voll haben! Sagt wer? Ein schwarzer Insider, der anonym bleiben möchte. Ich habe was anderes gehört. Von wem? Von einem schwarzen Insider, der anonym bleiben möchte. Und was? Der Nehammer soll die Schnauze nicht voll haben. Nicht voll? So ist es. Ganz im Gegenteil. Denn der Nehammer weiß, dass seinen Job eh niemand will, dass er ihm ganz alleine gehört.“ Bei all den aktuellen Nehammer-Gerüchten: Da könnte was dran sein, dass kaum jemand in Zeiten wie diesen so verrückt sein wird, Nehammer als ÖVP-Chef und Kanzler beerben zu wollen. Oder doch?