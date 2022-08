Verliebt, schwanger, suspendiert, verurteilt

Zellengenosse bemerkte geheime Beziehung

„Wir fühlten uns magisch voneinander angezogen, von der Sekunde an, in der wir uns zum ersten Mal begegnet sind“, schwärmte der damals 32-Jährige im „Krone“-Gespräch. Man traf sich, wann immer er Ausgänge hatte, verbrachte die Zeit in trauter Zweisamkeit, zeugte ein Kind. Freilich flog die „geheime Liebe hinter Gittern“ irgendwann auf, nachdem ein Zellengenosse von Sufjan A. Wind davon bekommen hatte. Selbst Sandra O.s „krimineller Einsatz“ (sie wurde, offenbar angestiftet, dafür verurteilt, für 1400 Euro sieben Smartphones in Eistee-Verpackungen ins Gefängnis geschmuggelt zu haben) hat nichts genutzt, um ihn zum Schweigen zu bringen.