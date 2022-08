Tiroler ÖVP steht geschlossen hinter Wolfsmanifest

Die Vorhaben im Detail

Ausweisung von Almschutzgebieten per Verordnung (kein Einspruch möglich), in denen Wolf, Luchs und Bär ganzjährig bejagbar sind. Genauso soll es aber Zonen geben, in denen die Tiere streng geschützt sind. Raubtiere, die sich in Almschutzgebieten aufhalten oder als Problemtier eingestuft werden, sollen rasch entnommen werden – ohne Feststellung auf ein identifizierbares Raubtier. Ziele sind die Absicherung der traditionellen Tiroler Almwirtschaft, aber auch die Koexistenz zwischen großen Raub- und Nutztieren.