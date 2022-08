Pläne für Europas größte „erneuerbare Batterie“

Beste Voraussetzungen für Wasserstoff-Projekte

Vereinfacht gesagt, sollen die im Sommer erzeugten Stromüberschüsse der Photovoltaik-Anlagen in den Gasspeichern der Region – etwa in Puchkirchen – in Form von Wasserstoff gespeichert und im Winter in Brennstoffzellen umgewandelt werden. Die erzeugte Abwärme könnte fürs regionale Fernwärmenetz genutzt werden.