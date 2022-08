Wiener Liveclub „Local“ muss für immer schließen

Mangelnde Unterstützung

Durch die gute öffentliche Erreichbarkeit, das sympathische Personal und die leidenschaftliche Hingabe der Betreiber hatte das „Local“ in Musiker- und Musikbegeistertenkreisen über all die Jahre einen ganz besonderen Platz im kulturellen Herzen Wiens. Viele Nachwuchsbands und -musiker machten dort ihre ersten Live-Schritte und starteten unter den Stadtbahnbögen respektable Karrieren. Das Ende des „Local“ ist nicht nur pandemie-, sondern auch inflationsgetrieben. „Die steigenden Miet- und Betriebskosten, Forderungen für Energie und Waren u.v.a. sind weitere zu erwähnende Posten, die in der momentanen Situation, in naher Zukunft und in der geforderten Höhe nicht mehr erwirtschaftet werden können“, so Becker, „Wiens Wohnzimmer für Livemusik ist Geschichte.“ Das tragische Ende des „Local“ dient zugleich als Aufruf und Mahnung für die Verantwortlichen, sich für die vielseitige Kulturszene in Wien einzusetzen …