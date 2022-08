Umstrittene LIV-Tour: Wiesberger verpasst Top-30

Bernd Wiesberger hat das Turnier der LIV-Golf-Tour in Bedminster (New Jersey) an der 33. Stelle beendet. Der Burgenländer spielte am Sonntag eine 73 auf der Schlussrunde, hatte am Ende gesamt fünf Schläge über Par stehen. Den Sieg sicherte sich der Schwede Henrik Stenson mit elf unter.