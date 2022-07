UN-Soldaten eröffnen Feuer und töten zwei Menschen

In sozialen Medien verbreiteten sich Videos aus der Ortschaft Kasindi nahe der Grenze zu Uganda in Windeseile, auf denen Blauhelmsoldaten nach einer verbalen Auseinandersetzung mit mehreren Männern zu schießen beginnen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres zeigte sich in einer Erklärung „traurig und bestürzt“ über den Vorfall und forderte Aufklärung. MONUSCO-Leiterin Bintou Keita erklärte, sie sei „zutiefst schockiert und entsetzt von diesem schwerwiegenden Vorfall“. Der UN-Mission zufolge wurden die Herkunftsländer der Soldaten bereits kontaktiert, um alsbald Ermittlungen aufnehmen zu können. Die Verdächtigen sollen bereits in Gewahrsam sein.