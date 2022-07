Jaissle zur Einstellung: „So hast du keine Chance“

Matthias Jaissle (Salzburg-Trainer): „Wir müssen uns selbst an der Nase nehmen. Wir haben nicht die Tugenden angenommen, die uns der Gegner klar vor Augen geführt hat. Da war uns Sturm überlegen - speziell in der ersten Halbzeit. Im Laufe der zweiten Halbzeit wurde deutlich besser. Wenn man aber die Grundtugenden nicht auf den Platz bringt, hast du gegen so eine Topmannschaft in der Liga keine Chance. Die Grazer waren erste Halbzeit dominant, insbesondere in den Zweikämpfen. Zu Beginn der zweiten Hälfte war es ähnlich, dann wurde unser Spiel besser. Gratulation an Sturm, sie haben es sehr gut gemacht. Ich habe schon vorher gesagt, dass die Meisterschaft kein Selbstläufer ist. Die Vorbereitung ist so abgelaufen, dass wir noch nicht bei 100 Prozent sind, das wissen wir. Jeder einzelne Spieler wird sich fragen, warum das heute nicht geklappt hat.“