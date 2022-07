Verstappen nach Debakel: „Es ist frustrierend!“

Qualifyings für den Formel-1-Grand-Prix von Ungarn in Mogyorod bei Budapest am Sonntag:

1. George Russell (GBR) Mercedes 1:17,377 Min. - 2. Carlos Sainz Jr. (ESP) Ferrari +0,044 Sek. - 3. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,190 - 4. Lando Norris (GBR) McLaren +0,392 - 5. Esteban Ocon (FRA) Alpine +0,641 - 6. Fernando Alonso (ESP) Alpine +0,701 - 7. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,765 - 8. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo +0,780 - 9. Daniel Ricciardo (AUS) McLaren +1,002 - 10. Max Verstappen (NED) Red Bull +1,446 - 11. (in Q2 ausgeschieden) Sergio Perez (MEX) Red Bull 1:18,516 - 12. Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo 1:18,573 - 13. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:18,825 - 14. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1:19,137 - 15. Mick Schumacher (GER) Haas 1:19,202 - 16. (in Q1 ausgeschieden) Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri 1:19,240 - 17. Alexander Albon (THA) Williams 1:19,256 - 18. Sebastian Vettel (GER) Aston Martin 1:19,273 - 19. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri 1:19,527 - 20. Nicholas Latifi (CAN) Williams 1:19,570