Qualifying LIVE: Wer holt die Pole von Ungarn?

„Wenn ich mir die Ergebnislisten so ansehe, dann war ich am Samstag doch nicht so schlecht“, fragte Charles Leclerc mit einem Lächeln im Gesicht. Kein Wunder, holte er sich doch heuer bereits siebenmal die Poleposition. Und auch im internen Ferrari-Stall-Duell hat der Monegasse gegen Carlos Sainz im Qualifying klar die Nase vorne - 10:2. Aber auch bei Red Bull Racing sind die Rollen klar verteilt: Max Verstappen, der heuer dreimal die Pole eroberte, führt gegen Sergio Perez (einmal bester Startplatz) vor Budapest mit 9:3.