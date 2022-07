Radfahrerin (81) bei Crash schwer verletzt

Ein 58-jähriger Deutscher fuhr mit seiner Partnerin am Donnerstagabend auf der Wolfgangsee Bundesstraße. Als er eine am Straßenrand fahrende Radfahrerin (81) überholen wollte, bog diese plötzlich ohne Handzeichen nach links ab. Es kam zum Zusammenstoß, die Radfahrerin blieb reglos am Boden liegen. Die Partnerin des Deutschen ist Ärztin - sie leitete sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein.