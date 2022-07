„Magier“ brachte Männer zu Schädeldiebstahl

In Indien werden Leichen bei hinduistischen Bestattungen in der Regel in Anwesenheit der Angehörigen auf Scheiterhaufen verbrannt. Im Fall des gestohlenen Schädels seien die Familienmitglieder bereits gegangen, aber eine andere Person habe den Diebstahl beobachtet, sagte der Polizeisprecher. Die zwei Verdächtigen seien gegen Kaution freigekommen. Ein weiterer Mann sei noch auf der Flucht.