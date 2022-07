Wo die Konjunktur besonders stark anzog

Tourismus-Länder erholen sich langsamer

Deutlich hinterher hinkten laut Wifo-Studie die Tourismus-Bundesländer: In Tirol legte die Wirtschaft um 1,3 Prozent zu und in Salzburg um 2,7 Prozent. In allen Bundesländern erhöhte sich die Warenproduktion um zehn bis 22 Prozent. Auch die Bauwirtschaft erholte sich stark, und selbst im Handel gab es trotz wiederholter Beschränkungen ein Beschäftigungs- und Umsatzplus.