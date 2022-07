Billa: „Das Foto mit Lili war mir wichtiger“

„Das erste Mal live beim Tennis. Schon eine coole Atmosphäre“, zeigte sich Nicole Billa angetan vom Flair der Generali Open in der Gamsstadt. Gerade erst vor wenigen Tagen war Österreichs Teamstürmerin von der Fußball-EM aus England heimgekehrt, jetzt heißt es erst mal runterkommen. Gar nicht so leicht, wenn man mit Thiem und Co. auf der Tribüne mitfiebert.