Mehr Übergriffe bei Dating-App-Treffen in Pandemie

Sexuelle Übergriffe bei Dates, die über Apps wie Tinder & Co. verabredet wurden, haben in der Corona-Pandemie offenbar zugenommen. Das zeigen Recherchen des investigativen Recherche-Formats „Vollbild“ vom SWR. Eine Umfrage unter mehr als 600 Beratungsstellen in Deutschland ergab demnach, dass viele der Einrichtungen in den vergangenen beiden Jahren vermehrt Meldungen zu Übergriffen bei Dating-App-Treffen erhielten.