Neue Technologie soll Videotelefonie verbessern

Die Technologie, die Waibel am Wrack der „Titanic“ getestet hat, baut auf seiner jahrzehntelangen Pionierarbeit in der Sprachübersetzung auf. Waibel entwickelte unter anderem den „Lecture Translator“, der am KIT im Einsatz ist und in Vorlesungen automatisch den Vortrag des Lehrenden aufzeichnet und die Sprachsignale simultan in Schriftform ins Englische übersetzt. Die Studierenden können der Vorlesung so über Laptop, Smartphone oder Tablet folgen.