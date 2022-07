Hier werden Fledermäuse in die Freiheit begleitet

Perfektes Jagdgebiet für die Tierchen

Die Auswilderungsstation befindet in einem der alten Stollen, die weit in das Kreuzbergl hineinreichen. „Dort finden die kleinen Nützlinge optimalen Schutz und draußen dienen Felsnischen, zahlreiche Bäume sowie Biotope als geeignetes Jagdgebiet“, so der Naturwissenschaftler, der sich über zwölf verschiedene Fledermausarten freut, die bislang im Botanischen Garten festgestellt wurden.