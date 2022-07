Lockeres Schaulaufen beim 4:0-Testsieg der Grazer

Sportchef Andreas Schicker war nach dem 4:0 seiner Schwarzen gegen Al Wahda zufrieden: „Ein guter Test gegen einen internationalen Gegner, bei dem wir einige personelle und taktische Varianten ausprobieren konnten und so weitere Erkenntnisse bekommen haben. Beinahe der gesamte Kader kam zum Einsatz und konnte sich gegen einen guten Gegner präsentieren.“ In der Bundesliga geht es für Sturm am Samstag (19.30 Uhr) daheim mit dem Kracher gegen Meister Red Bull Salzburg weiter.