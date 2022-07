Wien tappt bei Strom-Notplan im Dunkeln

Frühere Anpfiffe im Fußball?

Bleibt also alles hell, oder steht ein düsterer Winter bevor? Licht wird wohl ein zentraler Teil des Notfallplans. Von Leuchtreklame, der Bestrahlung von Amtsgebäuden, Palais & Co. bis hin zu Einsparungen bei der Weihnachtsbeleuchtung reicht die Palette. Auch Fußballklubs müssen in den Wintermonaten mit früheren Anpfiffen rechnen, um Energie für Flutlicht einzusparen.