Licht-Sperrstunde: „Potential für ganz Österreich“

Weniger Licht auf Parkplätzen, in Schaufenstern, Gemeindestraßen oder auch bei Kirchen oder Sehenswürdigkeiten als Sparpotenzial. Nach dem Vorstoß aus Niederösterreich spricht der Ressortleiter der Lokalredaktion der Kronen Zeitung in der Sendung Krone LIVE mit Jana Pasching über das derzeitige Vorhaben. Potenzial für Kostensenkung in der Krise gibt es jedenfalls reichlich, sagt Budin. „Nämlich in ganz Österreich.“