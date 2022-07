Pritschenwagen verkeilte sich in Traktorgespann

Hergang als auch Ausgang des Unfalls waren filmreif

Nicht nur der Unfallausgang grenzt an ein Wunder, auch die Entstehung erinnert eher an einen filmreifen Stunt als an einen normalen Verkehrsunfall. Der 21-Jährige wollte die Zugmaschine mit zwei Anhängern nach der Ortstafel auf der Geraden Richtung Schwarzenau überholen. Er beschleunigte stark, stieß jedoch gegen die Rückseite des hinteren Anhängers - beide waren mit jeweils fünf Tonnen Roggen beladen.