Steirische Beschäftigte kündigen immer öfter

Der Anstieg ist umso erstaunlicher, da laut Arbeitslosenversicherungsgesetz (AlVG) Personen, deren Diensverhältnis in Folge eigenen Verschuldens oder freiwillig gelöst wird, für die Dauer von vier Wochen kein Arbeitslosengeld erhalten. Was aber wohl auch daran liegt, dass das Angebot an offenen Stellen aktuell so groß wie noch nie ist. Denn die durchschnittliche Verweildauer in der Arbeitslosigkeit sank Ende Juni in der Steiermark um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (von 169 auf 128 Tage). „Das verdeutlicht, dass Betroffene aufgrund des großen Stellenangebots auch schneller eine neue Beschäftigung finden, also nicht leichtfertig einfach ihren Arbeitsplatz kündigen“, erklärt dazu der neue Leiter des „Service für Arbeitskräfte“ im AMS Steiermark, Jürgen Schrei.