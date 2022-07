So geht Nachhaltigkeit bei den Generali Open

Chef und Mitarbeiter fiebern Turnier entgegen

Jeden Tag sind vier Mitarbeiter vor Ort, tauschen volle gegen leere Mistkübel und heben auf, was Gäste auf den Boden werfen. 160 Behälter für Restmüll und Plastik stehen am Turniergelände parat. Jeden Tag werden sie geleert und ausgewaschen, in einer Aufbereitungsanlage wird der Abfall getrennt. „Das Besondere ist, dass bis 10 Uhr in der Früh alles blitzblank sein muss, bevor die Gäste kommen“, verdeutlicht der Geschäftsführer, worauf es bei den Generali Open ankommt.