Thiem im Video: „Das kommt als Erstes in den Kopf“

„Sehe mich nicht in der Favoritenrolle“

Nach den Absagen von Casper Ruud und Matteo Berrettini sieht er sich nicht in der Favoritenrolle: „Ich will nicht auf den Zug aufspringen, der von außen kommt und auf dem alle sagen, dass ich der Turnierfavorit bin - weil ich das selber nicht so sehe, obwohl es natürlich in eine gute Richtung gegangen ist. Ich konzentriere mich jetzt einfach nur darauf, eine gute erste Runde zu spielen. Wie weit es schlussendlich geht, davon werde ich mich überraschen lassen.“