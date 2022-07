Wegen Absagen: Thiem bekommt in Kitz neuen Gegner!

Kommando retour für Dominic Thiem bei seinem Heimturnier in Kitzbühel: Da mit Casper Ruud und Matteo Berrettini die Nummern 1 und 2 abgesagt haben, musste das Tableau des Generali Open überarbeitet werden. Laut ATP-Regulativ rücken die als Nummer 5 und 6 gesetzten Spieler an die Spitze bzw. an das Ende der Auslosung.Die Umkrempelung brachte für Thiem auch einen neuen Erstrunden-Gegner …