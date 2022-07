Kruder & Dorfmeister: Wiener auf der Weltbühne

Bowie abgesagt

In der Rückbetrachtung passt das Werk natürlich sehr gut in das Oeuvre der Band, denn „1995“ ist vor allem auch eine Besinnung in eine Zeit, als alles noch viel einfacher schien. Komponiert haben die beiden damals stilecht auf einem Atari zwischen Studio und Wohnzimmer. Nur gab es eben noch nicht die mannigfaltigen Möglichkeiten mit dieser Arbeitsweise online viral zu gehen, wie es heute gefühlt jedem zweiten Popstar passiert. Dass sich zur Hochzeit der Band in den 90ern Künstlerinnen wie David Bowie, Madonna oder Depeche Mode um ihre Remixe rissen, wird von der jüngeren Generation oft etwas verkannt. Bowies Anfrage mit „I’m Afraid Of Americans“ bestand nicht die Kruder-und-Dorfmeistersche Qualitätskontrolle. Mit ihrem Label G-Stone-Recordings öffneten die beiden eine Spielwiese für die mannigfaltige Trip-Hop-, Downbeat-, Elektronik- und Drum-Bass-Szene.