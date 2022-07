So krass hält es Idris Elba mit der Körperhygiene

Idris fügte hinzu: „Ein Haarschnitt macht das für mich. Ich muss sicherstellen, dass die Haare richtig aussehen. Der Kauf neuer Sneakers gibt mir definitiv ein gutes Gefühl. Es hat etwas damit zu tun, in frische Schuhe zu treten. Und ich fange früh am Morgen an zu schwimmen. Es fühlt sich so fremd an, in kaltes Wasser zu springen, aber es ist belebend.“