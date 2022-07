Bewahren uns Tempolimits vor einem kalten Winter?

Warnung vor drastischen Folgen

Den Gasverbrauch freiwillig zu senken, so wie es die EU-Kommission zuletzt vorgeschlagen hatte, sieht der Energieexperte als guten Schritt, aber 15 Prozent werden seiner Ansicht nach nicht reichen. Es müsse unverzüglich gewaltig gespart werden, andernfalls würden Europa in diesem Winter drastische Folgen drohen: „Die Regierungen werden das Gas abdrehen und rationieren müssen, die Industrie könnte nur zu einer bestimmten Zeit Gas bekommen, Warmwasser für Haushalte könnte beschränkt werden, der Gasverbrauch in Europa könnte zugeteilt werden“, so der Ausblick des IEA-Chefs auf die kalte Jahreszeit.