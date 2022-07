Gaskrise - und jetzt wird auch der Diesel knapp

Seit dem Unfall stocken die Lieferungen

Juni 2022: Unfall bei einer Rohölanlage in Schwechat. Politik und Konzern kalmieren. Alles im Griff. Doch Insider verraten anderes. Die Reparaturen seien schwer in Verzug. Und es gibt Engpässe bei Diesellieferungen. Dies gesteht auch der Konzern auf Anfrage zu: Der vollständige Neustart sei erst in der zweiten Hälfte des dritten Quartals möglich. „Die Situation auf dem Markt ist angespannt. Es gibt Produktionsausfälle.“ Dazu sei Europa bei Diesel von Importen abhängig. Daher gebe es Einschränkungen bei Füllmengen und Preisregelungen. Das klingt nicht gut. Vor allem nicht für die vielen Pendler.