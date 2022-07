Wo die Gasversorgung in NÖ sichergestellt wird

Jährlich fließen 40 Milliarden Kubikmeter Erdgas durch die Anlage nahe der slowakischen Grenze. Mit rund 30 Kilometern pro Stunde geht es durch Filterseparatoren - vergleichbar mit riesigen Zigarettenfiltern - sowie Ultraschall-Messstation und Gasverdichtern. 20 Prozent der Menge gehen schlussendlich in den heimischen Markt und 80 Prozent werden in alle Himmelsrichtungen weiterverteilt. Die grenzüberschreitenden Gastransporte in den Rest von Europa erfolgen dann durch die Fernleitungsbetreiber. Die großen Player im Land sind die Gas Connect Austria (GCA) und, in Richtung Italien, die Trans Austria Gasleitungsgesellschaft.