„Haben Schlimmstes vielleicht noch nicht gesehen“

„Die Energieversorgung kann ernste Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Dieser Winter wird in Europa sehr, sehr schwierig werden“, warnte Birol am Dienstag auf dem Energieforum in Sydney. Der Hintergrund sind gestiegene Preise für Öl und Gas sowie die Abhängigkeit von Russland. Zuletzt hat sich die Sorge verstärkt, nachdem Russland die für Europa wichtige Gaspipeline Nord Stream 1 wegen routinemäßigen Wartungsarbeiten geschlossen hatte. Einige Vertreter und Vertreterinnen aus der Politik, darunter der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne), befürchten, dass Russland den Gashahn danach komplett abdrehen könnte.