50 Grad in neuer Heimat: „Einfach der Wahnsinn“

Mit Foolad will Chrisi heuer um den Titel mitspielen, dabei ging’s auch beim Wechsel heiß her: „Sepahan wollte mich nicht ziehen lassen, weil ausländische Spieler nicht gerne innerhalb der Liga abgegeben werden.“ Trainer Javad Nekounam, der 151-mal für den Iran auflief, hat viel Erfahrung. Die für den Winter auch dringend benötigt wird - dann ist man nämlich im Achtelfinale in Asiens Champions League gefragt …