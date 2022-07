„Hat kräftig geschlafen!“ Red Bull sauer auf Perez

Was war passiert? In der Schlussphase ließ Mercedes-Pilot George Russell Perez nach Freigabe des Rennens nach einer Virtual-Safety-Car-Phase stehen und bescherte Mercedes das erste Doppel-Podium in dieser Saison. Zum Ärger von Red Bull! „Wehrmutstropen ist Checo, der beim Restart geschlafen hat - aber kräftig. Ich weiß nicht, ob der gestern Tequila oder was gehabt hat“, schimpfte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko bei Sky.