Lukas Nemecz in Southport auf 34. Endrang

„Vom langen Spiel her bin ich sehr zufrieden, im Moment steht und fällt mein Spiel mit dem Putten. Am ersten Tag war es gut, am zweiten Tag eine Katastrophe, am dritten Tag habe ich sehr, sehr gut geputtet, heute war das Putten wieder bescheiden. Da ist es schwer, gut zu scoren. 34. Platz ist durchaus in Ordnung“, resümierte Nemecz.