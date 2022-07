Wieder das Gaspedal! Leclerc fliegt aus dem Rennen

Mega-Schock für Ferrari im Großen Preis von Frankreich: Nach 17 mehr oder weniger problemlos absolvierten Runden ist Charles Leclerc auf bizarre Art und Weise aus dem Rennen abgeflogen! Nach einigen bereits etwas suboptimal gefahrenen Kurven verlor der Monegasse in Kurve 11 die Kontrolle über seinen Boliden und schleuderte schließlich in Führung liegend in die Streckenbegrenzung. Offenbar hatte ihm wie bereits beim Formel-1-Rennen in Spielberg ein defektes Gaspedal Probleme bereitet - in Österreich war es für ihn mit dem Sieg noch gut ausgegangen, diesmal aber nicht mehr ...