Red-Bull-Zampano: „Ferrari hat‘s super gespielt!“

Die Poleposition für den Grand Prix von Frankreich hat Red Bull Racing im Qualifying zwar verpasst, so richtig sauer will man beim austro-britischen Rennstall allerdings nicht sein. „Der Abstand ist marginal. Ich würde sagen, die drei Zehntel sind nicht Realität, es ist vielleicht ein Zehntel“, so Red-Bull-Mastermind Helmut Marko. Zudem: „Ferrari hat das super gespielt!“